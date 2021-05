777 CR7: космический результат Криштиану Роналду

Сегодня в Турине прошел матч 37-го тура чемпионата Италии. Ювентус обыграл Интер, который уже обеспечил себе чемпионство. Счет в матче – 3:2. А один из голов забил Криштиану Роналду.

В первом тайме удар Криштиану с пенальти парировал голкипер гостей Самир Ханданович, однако CR7 был первым на добивании.

Для Роналду этот гол стал 777-м в карьере, если учитывать голы за клубы и сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола.

- @Cristiano (CR7) scores his 777th career goal for club and country



7th – Manchester United – 2004

77th – Manchester United – 2007

777th – Juventus – 2021#cr7#JuveInter