777 CR7: космический результат Криштиану Роналду

Сегодня в Турине прошел матч 37-го тура чемпионата Италии. Ювентус обыграл Интер, который уже обеспечил себе чемпионство. Счет в матче – 3:2. А один из голов забил Криштиану Роналду.
В первом тайме удар Криштиану с пенальти парировал голкипер гостей Самир Ханданович, однако CR7 был первым на добивании.
Для Роналду этот гол стал 777-м в карьере, если учитывать голы за клубы и сборную Португалии. Он является лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола.
- @Cristiano (CR7) scores his 777th career goal for club and country— Gracenote Live (@GracenoteLive) May 15, 2021
7th – Manchester United – 2004
77th – Manchester United – 2007
777th – Juventus – 2021#cr7#JuveInter
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, который забил 100 голов за три разных клуба в трех разных странах и за свою национальную команду.