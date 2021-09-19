30 кімнат за 48 млн євро! Мессі пригледів собі замок під Парижем (фото)

Зоряний новачок Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі продовжує пошук нового місця проживання після переїзду до Франції і, схоже, близький до вирішення цього питання

Замок, обраний родиною Мессі / Фото: Instagram

Нині аргентинець із сім'єю живе в елітному готелі, але вже скоро вони можуть переїхати в замок, розташований під Парижем.

Про це повідомляє RMC Sport.

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Поки Мессі зайнятий своїми футбольними справами, його дружина, Антонелла Рокуццо, переглядала потенційні будинки для переїзду. Вона шукала ідеальний дім, який би нагадував сім'ї їхній маєток у Барселоні, і зупинилася на варіанті з замком Pink Palace в багатому районі комуни Ле-Везіне.

Мессі і його родина / Фото: Instagram

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Шикарний замок 1899 року, в якому колишній президент Франції Шарль де Голль зупинявся на кілька днів в 1940 році під час Другої світової війни, розташований неподалік від тренувальної бази ПСЖ.

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У разі придбання замку в розпорядженні сім'ї Мессі з трьома дітьми виявиться площа в дві тисячі квадратних метрів з 30 кімнатами. У приміщеннях є домашній кінотеатр, критий корт для сквошу, розкішний басейн і тренажерний зал. Крім того, на території передбачені приміщення для персоналу.

Вартість споруди оцінюється в 48 млн євро.

Варто відзначити, що спершу дружина Ліонеля придивлялася до дому в Неї-сюр-Сен. Ця будівля перебуває в комуні, що примикає до околиці Парижа і розташована біля Булонського лісу. Однак власник будинку, дізнавшись про зоряний статус потенційних клієнтів, надто завищив орендну плату.

Цікаво, що недавно конкурент Мессі за звання найкращого футболіста всіх часів Роналду покинув Манчестер – португальця дістали вівці.