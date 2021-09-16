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Інгулець --
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Ворскла --
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Дніпро-1 --
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Рух --
Динамо --
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Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
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Олександрія --
Маріуполь --
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Соболя оцінили вище, ніж Мессі: українець дивує в Лізі чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
16 вересня, 08:26
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У своєму дебютному поєдинку з Ліонелем Мессі в стартовому складі ПСЖ не зміг обіграти в Бельгії Брюгге українця Едуарда Соболя
Соболь vs Мессі
Соболь vs Мессі / Фото: Getty Images

Матч першого туру ЛЧ Брюгге – ПСЖ завершився внічию – 1:1 (Ванакен, 27 – Еррера, 15).

При цьому аналітики WhoScored виставили за цей матч українському лівому захиснику Брюгге Едуарду Соболю 7,4 бала. А зоряному новачкові ПСЖ Ліонелю Мессі, що діяв проти нього на фланзі, – всього 7 балів із 10 можливих.

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Відзначимо, що Соболь в цьому поєдинку відзначився гольовою передачею, яка допомогла Брюгге зрівняти рахунок.

Мессі ж у своїй команді виявився першим гравцем, який привітав обіймами автора гола ПСЖ Ерреру. Також на рахунку Ліонеля – жовта картка.

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Оцінки гравців Брюгге

Оцінки гравців ПСЖ

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ОГЛЯД МАТЧУ БРЮГГЕ – ПСЖ (1:1)

Нагадаємо, з різним успіхом у першому турі Ліги чемпіонів виступили українські клуби.

Динамо вдома зіграло 0:0 з Бенфікою.

Шахтар на виїзді програв 0:2 Шерифу.

У другому турі ЛЧ Шахтар зіграє в Києві з Інтером (28 вересня), а Динамо – з Баварією в Мюнхені (29 вересня).

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5
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7
12:8
13
6
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7
13:7
12
7
Зоря
7
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11
8
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7
8:7
11
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7
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8
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7
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11
Минай
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