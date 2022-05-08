220 іграшок на полі. Команда Бундесліги вшанувала пам'ять загиблих українських дітей

Зворушливу акцію вшанування невинних жертв російської агресії в Україні провела команда Кельн

ФК Кельн вшанував пам'ять загиблих унаслідок агресії РФ українських дітей / Фото: Twitter

Понад два місяці триває війна, розв'язана російським режимом проти України. Щодня військові дії забирають життя українських громадян, у тому числі дітей.

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Під час останньої домашньої гри сезону 2021/22 у Бундеслізі Кельн вшанував пам'ять українських дітей, які загинули в агресивній війні Росії проти України.

Перед матчем із Вольфсбургом німецький клуб розмістив на полі 220 іграшок – копії цапа Хеннеса (символу Кельна). Кожна іграшка уособлює одну загиблу дитину. Окрім того, імена вбитих дітей зачитали на стадіоні.

Kurz vor Anpfiff werden rund 220 Geißböcke auf dem Spielfeld verteilt. Jeder kleine Geißbock steht dabei für eines der in der Ukraine getöteten Kinder. Zudem werden über das Stadion-TV die Namen der getöteten Kinder gezeigt, um sie aus der Anonymität herauszuholen. #effzeh pic.twitter.com/vLZGh0X2G0 - 1. FC Köln (@fckoeln) May 7, 2022

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Додамо, що попри домашню поразку від Вольфсбурга (0:1) Кельн забезпечив собі місце в єврокубках.

Раніше ми повідомляли, що клуб Кріштіану Роналду пропустить Лігу чемпіонів у майбутньому сезоні. Манчестер Юнайтед зганьбився в Брайтоні і втратив усі шанси потрапити до ЛЧ.