220 игрушек на поле. Команда Бундеслиги почтила память погибших украинских детей

Трогательную акцию памяти невинных жертв российской агрессии в Украине провела команда Кельн

ФК Кельн почтил память погибших в результате агрессии РФ украинских детей / Фото: Twitter

Более двух месяцев длится война, развязанная российским режимом против Украины. Каждый день военных действий уносит жизни украинских граждан, в том числе детей.

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Во время последней домашней игры сезона 2021/22 в Бундеслиге Кельн почтил память украинских детей, погибших в агрессивной войне России против Украины.

Перед матчем с Вольфсбургом немецкий клуб разместил на поле 220 игрушек – копии козла Хеннеса (символа Кельна). Каждая игрушка олицетворяет одного погибшего ребенка. Кроме того, имена убитых детей зачитали на стадионе.

Kurz vor Anpfiff werden rund 220 Geißböcke auf dem Spielfeld verteilt. Jeder kleine Geißbock steht dabei für eines der in der Ukraine getöteten Kinder. Zudem werden über das Stadion-TV die Namen der getöteten Kinder gezeigt, um sie aus der Anonymität herauszuholen. #effzehpic.twitter.com/vLZGh0X2G0 — 1. FC Köln (@fckoeln) May 7, 2022

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Добавим, что несмотря на домашнее поражение от Вольфсбурга (0:1), Кельн обеспечил себе место в еврокубках.

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