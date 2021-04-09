14-річний українець Кріштіану Паламарчук підписав контракт з колишнім клубом Роналду

14-річний захисник Кріштіану Паламарчук став футболістом лісабонського Спортинга. Гравець підписав контракт з провідним клубом Португалії.

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"Я дуже щасливий і пишаюся тим, що представлятиму Спортинг. Це унікальна можливість, я хочу максимально використовувати її. Я вважаю себе сильним центральним захисником, який любить грати просто. Я гравець, який багато бореться за команду, і я постараюся з часом потрапити в основний склад клубу" , – цитує футболіста сайт Спортинга.

Як пишуть португальські ЗМІ, у футболіста подвійне ім'я Кріштіану Віталій. Народився він 7 лютого 2007 року і має подвійне громадянство – Португалії та України.

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Нагадаємо, що найвідомішим вихованцем Спортинга є Кріштіану Роналду.

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