Перший футбол по телевізору. Рідкісні кадри

9 квітня 1938 року відбулася подія, на яку зараз би ніхто не звернув увагу. Але тоді це був прорив світового масштабу, який назавжди змінив спорт. Футбольний матч був показаний по телебаченню в прямому ефірі.

Шлях футболу зі стадіону в будинки

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Вперше не виходячи з дому вболівальники дізналися про те, що відбувається на стадіоні 8 жовтня 1926 року. В цей день відбувся коментар футбольного матчу на радіо. У поєдинку міжнародного турніру в Будапешті зустрічалися місцевий МТК і Славія з Праги.

Першу спробу організувати телетрансляцію зробили німці в 1936 році. Вони планували показати товариський матч Німеччина – Італія, але на заваді стали погодні умови.

Перший гол на ТБ

Перед першою трансляцією зробили репетицію. Телекомпанія ВВС домовилася з лондонським Арсеналом про товариський матч, який і будуть знімати телевізійники. Команду розділили на два склади, одягли в контрастні футболки – і вперед. У матчі був забитий один гол, через кілька днів його і показали по телебаченню.

Історичний репортаж з "Уемблі"

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9 квітня 1938 року на стадіоні "Уемблі" пройшов матч Домашнього чемпіонату Великобританії, Англія програла Шотландії – 0:1. Цей поєдинок дивилися 93 267 уболівальників на трибунах і не менше десятка тисяч біля домашніх телеекранів. На той момент у Великобританії налічувалося 20 тисяч телевізорів.

У деяких джерелах помилково пишуть, що вперше на телебаченні показали матч фіналу Кубка Англії-1938 між клубами "Престон Норт Енд" і "Хаддерсфілд Таун". Але той поєдинок пройшов 30 квітня. І його теж показали по ТБ.

Дивіться огляд фіналу Кубка Англії-1938:

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