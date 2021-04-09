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14-летний украинец Криштиану Паламарчук подписал контракт с бывшим клубом Роналду

9 апреля, 23:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболист будет выступать за Спортинг

14-летний защитник Криштиану Паламарчук стал футболистом лиссабонского Спортинга. Игрок подписал контракт с ведущим клубом Португалии.

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"Я очень счастлив и горжусь тем, что буду представлять Спортинг. Это уникальная возможность, я хочу максимально использовать ее. Я считаю себя сильным центральным защитником, который любит играть просто. Я игрок, который много борется за команду, и я постараюсь со временем попасть в основной состав клуба", – цитирует футболиста сайт Спортинга.

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Как пишут португальские СМИ, у футболиста двойное имя Криштиану Виталий. Родился он 7 февраля 2007 года и имеет двойное гражданство – Португалии и Украины.

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Напомним, что самым известным воспитанником Спортинга является Криштиану Роналду.

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Спортинг Криштиану Паламарчук
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