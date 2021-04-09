Первый футбол по телевизору. Редкие кадры

9 апреля 1938 года произошло событие, на которое сейчас бы никто не обратил внимание. Но тогда это был прорыв мирового масштаба, навсегда изменивший спорт. Футбольный матч был показан по телевидению в прямом эфире.

Путь футбола со стадиона в дома

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Впервые не выходя из дома болельщики узнали о том, что происходит на стадионе 8 октября 1926 года. В этот день состоялся комментарий футбольного матча на радио. В поединке международного турнира в Будапеште встречались местный МТК и Славия из Праги.

Первую попытку организовать телетрансляцию предприняли немцы в 1936 году. Они планировали показать товарищеский матч Германия – Италия, но помешали погодные условия.

Первый гол на ТВ

Перед первой трансляций сделали репетицию. Телекомпания ВВС договорилась с лондонским Арсеналом о товарищеском матче, который и будут снимать телевизионщики. Команду разделили на два состава, одели в контрастные футболки – и вперед. В матче был забит один гол, спустя несколько дней его и показали по телевидению.

Исторический репортаж с "Уэмбли"

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9 апреля 1938 года на стадионе "Уэмбли" прошел матч Домашнего чемпионата Великобритании, Англия проиграла Шотландии – 0:1. Этот поединок смотрели 93 267 болельщиков на трибунах и не менее десятка тысяч возле домашних телеэкранов. На тот момент в Великобритании насчитывалось 20 тысяч телевизоров.

В некоторых источниках ошибочно пишут, что впервые на телевидении показали матч финала Кубка Англии-1938 между клубами "Престон Норт Энд" и "Хаддерсфилд Таун". Но тот поединок прошел 30 апреля. И его тоже показали по ТВ.

Смотрите обзор финала Кубка Англии-1938:

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