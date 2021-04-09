Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Первый футбол по телевизору. Редкие кадры

9 апреля, 16:40

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Впервые в прямом эфире показали матч Англия – Шотландия

9 апреля 1938 года произошло событие, на которое сейчас бы никто не обратил внимание. Но тогда это был прорыв мирового масштаба, навсегда изменивший спорт. Футбольный матч был показан по телевидению в прямом эфире.

Путь футбола со стадиона в дома

Реклама

Впервые не выходя из дома болельщики узнали о том, что происходит на стадионе 8 октября 1926 года. В этот день состоялся комментарий футбольного матча на радио. В поединке международного турнира в Будапеште встречались местный МТК и Славия из Праги.

Первую попытку организовать телетрансляцию предприняли немцы в 1936 году. Они планировали показать товарищеский матч Германия – Италия, но помешали погодные условия.

Первый гол на ТВ

Перед первой трансляций сделали репетицию. Телекомпания ВВС договорилась с лондонским Арсеналом о товарищеском матче, который и будут снимать телевизионщики. Команду разделили на два состава, одели в контрастные футболки – и вперед. В матче был забит один гол, спустя несколько дней его и показали по телевидению.

Исторический репортаж с "Уэмбли"

Реклама

9 апреля 1938 года на стадионе "Уэмбли" прошел матч Домашнего чемпионата Великобритании, Англия проиграла Шотландии – 0:1. Этот поединок смотрели 93 267 болельщиков на трибунах и не менее десятка тысяч возле домашних телеэкранов. На тот момент в Великобритании насчитывалось 20 тысяч телевизоров.

В тренде
Вирастюк – глыба! Какими рекордами запомним Василия-спортсмена

В некоторых источниках ошибочно пишут, что впервые на телевидении показали матч финала Кубка Англии-1938 между клубами "Престон Норт Энд" и "Хаддерсфилд Таун". Но тот поединок прошел 30 апреля. И его тоже показали по ТВ.

Смотрите обзор финала Кубка Англии-1938:

Реклама

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

телевидение сборная Англии сборная Шотландии
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять