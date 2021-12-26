100 мільйонів на рік: Миколенко зароблятиме в Англії в сім разів більше, ніж у Динамо

Найближчим часом захисник київського Динамо стане гравцем Евертона. В Англії український футболіст суттєво покращить своє фінансове становище

Миколенко в Евертоні буде заробляти 100 мільйонів на рік / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За інформацією джерела, Евертон платитиме Миколенку майже у сім разів більше, ніж було у Києві.

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Динамо Київ Inside повідомляє, що у Динамо у Миколенка була зарплата у розмірі 600 тисяч доларів на рік (50 тисяч на місяць).

В Англії оклад гравця становитиме 58 тисяч, але вже на тиждень. І не доларів, а фунтів, а це 77 тисяч доларів за сьогоднішнім курсом (або 2,1 млн грн).

Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно стане гравцем Евертона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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У сумі Миколенко в Евертоні отримуватиме 3 мільйони фунтів на рік (109 млн. грн). При цьому якщо українець зможе стати основним гравцем команди, його оклад буде збільшено.

Зазначається, що це вдвічі менше, ніж заробляє конкурент Віталія на місце у старті Люка Дінь. Але француз незабаром має покинути команду через конфлікт із головним тренером Рафаелем Бенітесом.

Цікаво, що Миколенко зароблятиме втричі більше, ніж Олександр Зінченко у Манчестер Сіті. Але до Андрія Ярмоленка йому далеко – у того оклад майже 6 млн фунтів на рік.

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В Англії Миколенка підтримають його партнери зі збірної України / Фото: Колаж: Сьогодні

Сума трансферу становитиме 20 мільйонів фунтів (26,7 млн. доларів). Юридичним супроводом трансферу займаються юристи обох клубів, тому вони не витрачаються на посередників та агентів.

До речі, раніше ми писали, що на трансфер Миколенка чекає грандіозне фіаско: у Евертона немає грошей для Суркісів. Вся справа у правилах фінансового fair play.