Миколенко втратив шанс перейти до крутішого клубу Англії

Замість Евертона новою командою лівого захисника Динамо та збірної України міг стати Манчестер Юнайтед

Віталій Миколенко / Фото: Getty Images

Ось-ось оголосять про трансфер Віталія Миколенка до Евертона.

Проте українець міг опинитися у титулованішому клубі англійської Прем'єр-ліги.

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Як повідомляє Liverpool Echo, новим місцем роботи українця стати Манчестер Юнайтед. Причому ще півтора роки тому.

Улітку 2020 року МЮ активно працював над переходом Віталія Миколенка, однак урешті-решт "Червоні дияволи" придбали Алекса Теллеса з Порту, заплативши за бразильця 15 мільйонів євро.

Віталій Миколенко у зимове трансферне вікно стане гравцем Евертона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

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За неофіційними даними, Динамо за Миколенка від Евертона отримає 23 мільйони євро.

Більше іноземні клуби платили киянам лише за Андрія Ярмоленка (25 млн євро, Боруссія Дортмунд) та Андрія Шевченка (24 млн євро, Мілан).