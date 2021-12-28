1 мільярд євро відступних! Барса підписала одноклубника Зінченка

Барселона підписала п'ятирічний контракт із Ферраном Торресом, про що оголосила на своєму офіційному сайті. 21-річний форвард виступатиме за каталонський клуб до 30 червня 2027 року.
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У контракті іспанця прописано клаусула у розмірі 1 мільярда євро. За даними ЗМІ, Барселона заплатила за трансфер Феррана Торреса 55 мільйонів євро.
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Офіційна презентація Торреса як гравця Барселони відбудеться 3 січня 2022 року.
Ferran Torres is ours until 2027!- FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2021
Ферран Торрес – вихованець академії Валенсії, за основний склад якої він зіграв 97 матчів та забив 9 м'ячів.
У 2020 році талановитого нападника підписав Манчестер Сіті, заплативши за нього 28 мільйонів євро. За півтора сезони у складі "городян" іспанець забив 16 голів у 46 поєдинках.
У вересні 2020 року Ферран дебютував у стартовому складі збірної Іспанії у матчі Ліги націй проти Німеччини та відіграв весь матч. 17 листопада 2020 року він оформив хет-трик у матчі проти Німеччини (6:0). Усього Торрес зіграв 22 матчі за національну команду та забив 12 голів.