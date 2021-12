1 мільярд євро відступних! Барса підписала одноклубника Зінченка

Барселона підписала п'ятирічний контракт із Ферраном Торресом, про що оголосила на своєму офіційному сайті. 21-річний форвард виступатиме за каталонський клуб до 30 червня 2027 року.

У контракті іспанця прописано клаусула у розмірі 1 мільярда євро. За даними ЗМІ, Барселона заплатила за трансфер Феррана Торреса 55 мільйонів євро.

Офіційна презентація Торреса як гравця Барселони відбудеться 3 січня 2022 року.

Ferran Torres is ours until 2027!