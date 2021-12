1 миллиард евро отступных! Барса подписала одноклубника Зинченко

Барселона подписала пятилетний контракт с Ферраном Торресом, о чем объявила на своем официальном сайте. 21-летний форвард будет выступать за каталонский клуб до 30 июня 2027 года.

В контракте испанца прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро. По данным СМИ, Барселона заплатила за трансфер Феррана Торреса 55 миллионов евро.

Официальная презентация Торреса в качестве игрока Барселоны состоится 3 января 2022 года.

Ferran Torres is ours until 2027!