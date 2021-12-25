Бомбезный трансфер! Самый богатый клуб мира заинтересован в подписании Лунина

В ближайшее трансферное окно вратарь мадридского Реала может сменить обстановку и переехать на Туманный Альбион

Андрей Лунин может продолжить карьеру в АПЛ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

22-летний украинский голкипер никак не может отвоевать место в воротах у Тибо Куртуа и готов покинуть королевский клуб. Благо интерес к чемпиону мира-2019 проявляет английский Ньюкасл, сообщает El Nacional.

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"Сороки" прекрасно знают возможности Андрея Лунина, который считался одним из самых перспективных вратарей в мировом футболе.

Боссы Реала готовы расстаться украинцем, но в том случае если смогут вернуть деньги за его трансфер.

Напомним, что за переход Лунина испанский гранд заплатил луганской Заре порядка 8,5 миллионов евро.

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Андрей Лунин / Фото: Getty Images

В октябре этого года Ньюкасл приобрел самый богатый фонд в мире за 360 млн евро. Эта покупка открывает огромные перспективы перед "черно-белыми", ведь теперь Ньюкасл один из самых богатых клубов мира.

Фаны Ньюкасла довольны сделкой / Фото: REUTERS

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Отметим, что сам Лунин устал сидеть на лавке Реала и намерен в ближайшее трансферное окно сменить клуб.

Напомним, что недавно Андрей Лунин в третий раз переболел на COVID-19.