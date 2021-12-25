Динамо потратит деньги за трансфер Миколенко на колумбийца

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко в ближайшее время должен перейти в английский Эвертон. В столичном клубе уже знают, куда пустят вырученные средства

Деньги за Миколенко пустят на колумбийца / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее сообщалось, что Эвертон заплатит за Миколенко 23 миллиона евро. Киевляне намерены потратить деньги на усиление состава.

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По информации журналиста Пипе Сиерры, Динамо хочет купить вингера Бока Хуниорс и сборной Колумбии Себастьяна Вилью.

Об интересе к этому игроку говорилось уже давно, но тогда киевлян отпугивала цена – Бока требует за Вилью 15 миллионов евро, хотя transfermarkt.com оценивает игрока в 5,5 млн евро.

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В текущем сезоне Вилья провел 27 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 1 результативную передачу.

Кстати, ранее мы писали, что трансфер Миколенко ждет грандиозное фиаско: у Эвертона нет денег для Суркисов. Все дело в правилах финансового fair play.