Миколенко упустил шанс перейти в более крутой клуб Англии

Вот-вот будет объявлен трансфер Виталия Миколенко в Эвертон.
Однако украинец мог оказаться в более титулованном клубе английской Премьер-лиги.
Как сообщает Liverpool Echo, новым местом работы украинца мог стать Манчестер Юнайтед. Причем еще полтора года назад.
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Летом 2020 года МЮ активно работал над переходом Виталия Миколенко, однако в итоге "Красные дьяволы" приобрели Алекса Теллеса из Порту, заплатив за бразильца 15 миллионов евро.
По неофициальным данным, Динамо за Миколенко от Эвертона получит 23 миллиона евро.
Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).