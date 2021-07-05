В останній раз вигравали, коли ще динозаври були живі: зірка футболу троллить Англію

Колишній гравець збірної Франції записав смішне відео після виходу Англії в півфінал Євро-2020. Він заявляє, що англійці в останній раз що-небудь вигравали, коли ще були живі динозаври

Патріс Евра пожартував над збірною Англії / Фото: Twitter

Знаменитий французький захисник Патріс Евра пожартував над виходом збірної Англії в півфінал Євро-2020. Англійці пройшли українську збірну і за вихід у фінал посперечаються з командою Данії.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед записав смішне відео, на якому він говорить, що Англія в останній раз що-небудь вигравала, коли ще динозаври були живі.

Нагадаємо, Англія жодного разу не вигравала чемпіонат Європи. Кращим їх результатом на Євро був півфінал в 1968 і 1996 роках. Єдиний трофей Англія завоювала на ЧС-1966.

Втім, сьогодні англійці – головні фаворити Євро-2020. Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію.