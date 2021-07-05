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В останній раз вигравали, коли ще динозаври були живі: зірка футболу троллить Англію

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
5 липня, 20:04
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Колишній гравець збірної Франції записав смішне відео після виходу Англії в півфінал Євро-2020. Він заявляє, що англійці в останній раз що-небудь вигравали, коли ще були живі динозаври
Патріс Евра пожартував над збірною Англії
Патріс Евра пожартував над збірною Англії / Фото: Twitter

Знаменитий французький захисник Патріс Евра пожартував над виходом збірної Англії в півфінал Євро-2020. Англійці пройшли українську збірну і за вихід у фінал посперечаються з командою Данії.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед записав смішне відео, на якому він говорить, що Англія в останній раз що-небудь вигравала, коли ще динозаври були живі.

Нагадаємо, Англія жодного разу не вигравала чемпіонат Європи. Кращим їх результатом на Євро був півфінал в 1968 і 1996 роках. Єдиний трофей Англія завоювала на ЧС-1966.

Втім, сьогодні англійці – головні фаворити Євро-2020. Аналітики списують Данію. Головними фаворитами чемпіонату вважають британців, які ще не вигравали трофей, і нестримну на турнірі Італію.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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