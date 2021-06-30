2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Сини Шеви прорвалися на поле! Вони вже вищі за героя матчу

Олег Люлька Олег Люлька
30 червня, 14:11
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Джордан і Крістіан підтримували Україну в футболках нашої збірної з татовою сімкою на спині, а після гри в Глазго особисто привітали з перемогою Зінченка
Діти Шеви з батьком і Зінченком
Діти Шеви з батьком і Зінченком / Фото: FootBoom

Старші сини Андрія Шевченка 16-річний Джордан і 14-річний Крістіан, які приїхали до Глазго підтримати батька і його команду в поєдинку проти Швеції, після фінального свистка прорвалися на поле.

Безпосередньо на полі битви сини тренера збірної України привітали з перемогою і виходом до чвертьфіналу Євро Олександра Зінченка, який в цьому матчі відзначився голом, результативною передачею і був визнаний УЄФА найкращим гравцем поєдинку.

При цьому Зінченко потріпав шевелюру блондина Крістіана.

Видно, що Крістіан і Джордан вже не просто наздогнали Зінченка за зростом, а й перегнали. Недарма кажуть – чужі діти швидко ростуть...

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Пізніше хлопці обійняли і свого батька. До речі, Шева після матчу зізнався, що для нього було особливо приємно перемогти на очах у членів свого сімейства.

Фото дітей Шевченка опублікував Footboom.

Сини Андрія Шевченка приїхали підтримати батька
Сини Андрія Шевченка приїхали підтримати батька / Фото: Instagram

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Євро, 3 липня у Римі, Україна зіграє з Англією. Переможець цієї пари в півфіналі вийде на найкращого в протистоянні Чехія – Данія.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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