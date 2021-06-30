Сини Шеви прорвалися на поле! Вони вже вищі за героя матчу

Джордан і Крістіан підтримували Україну в футболках нашої збірної з татовою сімкою на спині, а після гри в Глазго особисто привітали з перемогою Зінченка

Діти Шеви з батьком і Зінченком / Фото: FootBoom

Старші сини Андрія Шевченка 16-річний Джордан і 14-річний Крістіан, які приїхали до Глазго підтримати батька і його команду в поєдинку проти Швеції, після фінального свистка прорвалися на поле.

Безпосередньо на полі битви сини тренера збірної України привітали з перемогою і виходом до чвертьфіналу Євро Олександра Зінченка, який в цьому матчі відзначився голом, результативною передачею і був визнаний УЄФА найкращим гравцем поєдинку.

При цьому Зінченко потріпав шевелюру блондина Крістіана.

Видно, що Крістіан і Джордан вже не просто наздогнали Зінченка за зростом, а й перегнали. Недарма кажуть – чужі діти швидко ростуть...

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Пізніше хлопці обійняли і свого батька. До речі, Шева після матчу зізнався, що для нього було особливо приємно перемогти на очах у членів свого сімейства.

Фото дітей Шевченка опублікував Footboom.

Сини Андрія Шевченка приїхали підтримати батька / Фото: Instagram

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Євро, 3 липня у Римі, Україна зіграє з Англією. Переможець цієї пари в півфіналі вийде на найкращого в протистоянні Чехія – Данія.