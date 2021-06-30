Ще не вечір: Шева оцінив шанси обіграти Англію в 1/4 фіналу

Після перемоги над Швецією в Глазго головний тренер збірної України збирається нав'язати свій футбол англійцям 3 липня в Римі. Головне – відновити сили

Тренер збірної України Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Уже сьогодні о 16:00 збірна України планує вилетіти з Глазго до Рима, де в суботу, 3 липня, зіграє в 1/4 Євро з Англією.

Напередодні гол Добвика на 121-й хвилині приніс українцям перемогу над Швецією 2:1.

Андрій Шевченко вважає, що це ще не межа можливостей нашої команди на чемпіонаті Європи.

"Щоб подолати Англію, потрібно мати віру і стійкість. Сьогодні футболісти це показали на полі. Збірна Англії – сильна команда з хорошими виконавцями і довгою лавою запасних. Я подивився перший тайм її матчу з Німеччиною. Дуже потужна команда, я це чудово знаю. У неї дуже хороший тренер. Ми розуміємо, яким важким буде поєдинок. Тепер найголовніше – відновити свої сили. Намагатимемося нав'язати англійцям те, що дасть нам змогу досягти позитивного результату", – наводить слова Шевченка сайт УАФ

"Дуже добре, що у нас було так багато часу на підготовку до гри зі Швецією. Тепер часу буде мало. Сил віддали дуже багато", – додав коуч українців

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Англія обіграла Німеччину 2:0 і залишилася єдиною командою на Євро-2020, яка не пропустила поки що жодного м'яча.

Дивіться, як Україна та Англія вийшли до 1/4 фіналу Євро