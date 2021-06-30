Дружина Шевченка привітала чоловіка і збірну з виходом до чвертьфіналу Євро

Американська модель Крістен Пазік привітала збірну України з історичною подією і показала, як її сини вболівали за нашу команду на стадіоні в Шотландії

Крістен Пазік привітала Україну з виходом в чвертьфінал / Фото: Instagram

Дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік привітала свого чоловіка і національну команду з виходом до чвертьфіналу Євро-2020. Відео голів та огляд матчу Швеція – Україна є на нашому сайті.

"Вітаємо всіх гравців, тренерів і колектив збірної України! Ніколи не здавайтеся", – написала американська модель в Instagram і показала, як вболівали її сини.

Ми вже писали, що сини Андрія Шевченка приїхали до Шотландії, щоб вживу підтримати збірну України. Сімейство Шевченків і раніше підтримувало нашу команду, але на відстані – їхати на матчі в Амстердам і Бухарест вони не наважувалися.