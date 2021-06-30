Супруга Шевченко поздравила мужа и сборную с выходом в четвертьфинал Евро

Американская модель Кристен Пазик поздравила сборную Украины с историческим событием и показала, как ее сыновья болели за нашу команду на стадионе в Шотландии

Кристен Пазик поздравила Украину с выходом в четвертьфинал / Фото: Instagram

Супруга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила своего мужа и национальную команду с выходом в четвертьфинал Евро-2020. Видео голов и обзор матча Швеция – Украина есть на нашем сайте.

"Поздравляем всех игроков, тренеров и коллектив сборной Украины! Никогда не сдавайтесь", – написала американская модель в Instagram и показала, как болели ее сыновья.

Мы уже писали, что сыновья Андрея Шевченко приехали в Шотландию, чтобы вживую поддержать сборную Украины. Семейство Шевченко и ранее поддерживало нашу команду, но на расстоянии – ехать на матчи в Амстердам и Бухарест они не решались.