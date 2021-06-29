Сини Андрія Шевченка приїхали до Шотландії підтримати Україну

У сьогоднішньому матчі проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 у головного тренера збірної України Андрія Шевченка буде особлива група підтримки. Підтримати коуча в Шотландію приїхали його сини. Швеція – Україна трансляція є на нашому сайті.
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Старші сини Шеви Джордан і Крістіан приїхали в Глазго, щоб особисто підтримати батька і його команду в поєдинку проти Швеції. Хлопці одяглися у футболки національної команди і взяли з собою український прапор. Фото синів Шеви розмістив журналіст Роман Бебех у себе в Instagram.
Сімейство Шевченків і раніше підтримувало нашу команду, але на відстані – їхати на матчі в Амстердам і Бухарест вони не наважувалися.
Раніше ми писали, що дружини гравців збірної України підготували миле відео перед матчем зі Швецією. Перед найважливішим матчем проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України отримала напуття від дружин гравців національної команди.