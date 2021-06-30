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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Сыновья Шевы прорвались на поле! Они уже выше героя матча

Олег Люлька Олег Люлька
30 июня, 14:11
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Джордан и Кристиан поддерживали Украину в футболках нашей сборной с папиной семеркой на спине, а после игры в Глазго лично поздравили с победой Зинченко
Дети Шевы с отцом и Зинченко
Дети Шевы с отцом и Зинченко / Фото: FootBoom

Старшие сыновья Андрея Шевченко 16-летний Джордан и 14-летний Кристиан, приехавшие в Глазго поддержать отца и его команду в поединке против Швеции, после финального свистка прорвались на поле.

Непосредственно на поле битвы сыновья тренера сборной Украины поздравили с победой и выходом в четвертьфинал Евро Александра Зинченко, который в этом матче отличился голом, результативной передачей и был признан УЕФА лучшим игроком поединка.

При этом Зинченко потрепал за шевелюру блондина Кристиана.

Видно, что Кристиан и Джордан уже не просто догнали Зинченко по росту, но и перегнали. Не зря говорят – чужие дети быстро растут...

Читайте также: Супруга Шевченко поздравила мужа и сборную с выходом в четвертьфинал Евро

Позже парни заключили в объятия и своего отца. Кстати, Шева после матча признался, что для него было особенно приятно победить на глазах у членов своего семейства.

Фото детей Шевченко опубликовал Footboom.

Сыновья Андрея Шевченко приехали поддержать отца
Сыновья Андрея Шевченко приехали поддержать отца / Фото: Instagram

Напомним, в 1/4 финала Евро, 3 июля в Риме, Украина сыграет с Англией. Победитель этой пары в полуфинале выйдет на лучшего в противостоянии Чехия – Дания.

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И
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2
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3
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3
1:3
3
4
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3
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3
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3
Украина
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3
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Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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Команда
И
Г
О
1
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2
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3
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3
Словакия
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2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
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4
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