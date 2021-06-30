29 червня 19:00 Відео
Англія 2
Німеччина 0
29 червня 22:00 Відео
Швеція 1
Україна 2
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Дотягли до драми! Про що Шевченко просив команду в матчі зі Швецією

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 01:29
Копіювати лінк
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чому залишив Малиновського в запасі в поєдинку 1/8 фіналу Євро проти Швеції і чому пішов на експерименти
Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції
Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Швецією (2: 1) і історичний вихід "синьо-жовтих" у чвертьфінал Євро-2020.

Читайте також: Україна проти Англії та інші пари: розклад 1/4 фіналу Євро-2020

"Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленко. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол ", – цитує Шевченка Футбол 1

Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції
Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції / Фото: Reuters

Закономірна перемога?

"Два суперника грали дуже добре. Цікавий футбол. Ніхто не хотів програвати, тому дотягли до такої драми"

Малиновський – в запасі, Зінченко – зліва в захисті

"У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали – спрацював"

підтримка фанатів

"Вдячний всім людям, хто прийшов нас підтримати. Приїхала моя сім'я, діти. Я дуже хотів домогтися цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, що вони продемонстрували. Спасибі нашому президенту. Він подзвонив і підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України ".

Наступний матч в Італії

"Буде важкий матч. Знаємо, з ким грає. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку"

раніше український фанат прорвався на поле, щоб привітати збірну з виходом в 1/4 фіналу Євро.

Дивіться огляд матчу України та Швеції

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 300 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
2:0
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти