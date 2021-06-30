Дотягли до драми! Про що Шевченко просив команду в матчі зі Швецією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чому залишив Малиновського в запасі в поєдинку 1/8 фіналу Євро проти Швеції і чому пішов на експерименти

Роман Яремчук, Олександр Зінченко та Андрій Шевченко в матчі проти Швеції / Фото: Reuters

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Швецією (2: 1) і історичний вихід "синьо-жовтих" у чвертьфінал Євро-2020.

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"Вирішили трохи убезпечити наші фланги. Попросили дуже багато працювати півзахисників, перебудували трохи позицію Ярмоленко. Намагалися контролювати гру, не завжди виходило, але команда повністю виконала мою установку. Ми не поспішали, ми переводили м'яч з флангу на фланг, так ми і забили перший гол ", – цитує Шевченка Футбол 1

Андрій Ярмоленко проти збірної Швеції / Фото: Reuters

Закономірна перемога?

"Два суперника грали дуже добре. Цікавий футбол. Ніхто не хотів програвати, тому дотягли до такої драми"

Малиновський – в запасі, Зінченко – зліва в захисті

"У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали – спрацював"

підтримка фанатів

"Вдячний всім людям, хто прийшов нас підтримати. Приїхала моя сім'я, діти. Я дуже хотів домогтися цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, що вони продемонстрували. Спасибі нашому президенту. Він подзвонив і підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України ".

Наступний матч в Італії

"Буде важкий матч. Знаємо, з ким грає. Є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку"

раніше український фанат прорвався на поле, щоб привітати збірну з виходом в 1/4 фіналу Євро.

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