Примхлива зірка Баварії і колишній динамівець – суперник України назвав склад на Євро

Тренерський штаб збірної Австрії визначився з 26 футболістами, на яких розраховує на чемпіонаті Європи. Матч з українцями відбудеться 21 червня

Збірна Австрії. Третій суперник України на Євро / Фото: Getty Images

З наближенням старту європейської першості команди поступово озвучують свої заявки. Сьогодні стало відомо, що в збірну Іспанії на Євро-2020 не взяли жодного гравця Реала – вперше! Також опублікували і склад збірної Австрії – суперника України на груповому етапі.

Список 26 футболістів, які заявлені за команду, з'явився на офіційному сайті Австрійського футбольного союзу. Його назвав 55-річний німецький наставник Франко Фода. У заявці зоряний захисник Баварії Давид Алаба, який збирається в Реал, колишній динамівець Києва Александар Драгович.

Цікаво, що тут Марко Фрідль з Вердера і Алессандро Шопф з Шальке, – клубів, які покинули Бундеслігу. Насправді, відбулося лише невелике коректування, оскільки на збори викликали 30 гравців.

Воротарі: Даніель Бахманн (Вотфорд, Англія), Павао Перван (Вольфсбург, Німеччина), Олександр Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Давид Алаба (Баварія, Німеччина), Александар Драгович (Байєр, Німеччина), Марко Фрідль (Вердер, Німеччина), Мартін Хінтереггер (Айнтрахт, Німеччина), Конрад Лаймер (Лейпциг, Німеччина), Штефан Лайнер (Боруссія М, Німеччина), Філіп Лінхарт (Фрайбург, Німеччина), Штефан Пош (Хоффенхайм, Німеччина), Крістофер Тріммель (Уніон Берлін, Німеччина), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Півзахисники: Крістоф Баумгартнер, Флоріан Гріллич (обидва – Хоффенхайм, Німеччина), Юліан Баумгартлінгер (Байєр, Німеччина), Штефан Ільзанкер (Айнтрахт, Німеччина), Валентино Лазаро (Боруссія М, Німеччина), Марсель Забітцер (Лейпциг, Німеччина), Луїс Шауб (Люцерн , Швейцарія), Ксавер Шлагер (Вольфсбург, Німеччина), Алессандро Шопф (Шальке, Німеччина).

Нападники: Міхаель Грегорич (Аугсбург, Німеччина), Саша Калайджич (Штуттгарт, Німеччина), Марко Арнаутович (Шанхай, Китай), Карім Онісіво (Майнц, Німеччина).

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