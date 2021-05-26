"Заводний апельсин" назвав склад проти України на Євро-2020

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур вибрав 26 футболістів, які виступатимуть на чемпіонаті Європи

Наш перший суперник по чемпіонату Європи визначився зі складом. Наставник збірної Нідерландів Франк де Бур вибрав 26 футболістів, які зіграють на Євро-2020.

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Заявка Нідерландів на Євро

Воротарі: Яспер Сіллессен (Валенсія, Іспанія), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тім Крул (Норвіч, Англія).

Яспер Сіллессен (Валенсія, Іспанія), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тім Крул (Норвіч, Англія). Захисники: Патрік ван Аанголт (Кристал Пелас, Англія), Оуен Вейндал (АЗ), Стефан де Врей (Інтер, Італія), Дейлі Блінд, Юрріен Тімбер (обидва – Аякс), Маттейс де Лігт (Ювентус, Італія), Натан Аке (Манчестер Сіті , Англія), Дензел Дюмфріс (ПСВ), Джоель Велтман (Брайтон, Англія).

Патрік ван Аанголт (Кристал Пелас, Англія), Оуен Вейндал (АЗ), Стефан де Врей (Інтер, Італія), Дейлі Блінд, Юрріен Тімбер (обидва – Аякс), Маттейс де Лігт (Ювентус, Італія), Натан Аке (Манчестер Сіті , Англія), Дензел Дюмфріс (ПСВ), Джоель Велтман (Брайтон, Англія). Півзахисники: Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Джорджиньо Вейналдум (Ліверпуль, Англія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Деві Классен, Райан Гравенберх (обидва – Аякс), Тен Копмейнерс (АЗ), Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед , Англія).

Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Джорджиньо Вейналдум (Ліверпуль, Англія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Деві Классен, Райан Гравенберх (обидва – Аякс), Тен Копмейнерс (АЗ), Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед , Англія). Нападники: Мемфіс Депай (Ліон, Франція), Стевен Бергейс (Фейєнорд), Люк де Йонг (Севілья, Іспанія), Доніелл Мален, Коді Гакпо (обидва – ПСВ), Ваут Вегхорст (Вольфсбург, Німеччина), Квінсі Промес (Спартак, Росія).

Перед стартом "Заводний апельсин", як ще називають футбольні Нідерланди, запланував два товариські матчі – проти Шотландії (2 червня) і Грузії (6 червня).

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А 13 червня в Амстердамі Нідерданди зіграють у першому матчі групового турніру Євро-2020 против України.