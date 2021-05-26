"Заводний апельсин" назвав склад проти України на Євро-2020

Наш перший суперник по чемпіонату Європи визначився зі складом. Наставник збірної Нідерландів Франк де Бур вибрав 26 футболістів, які зіграють на Євро-2020.
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Заявка Нідерландів на Євро
- Воротарі: Яспер Сіллессен (Валенсія, Іспанія), Мартен Стекеленбург (Аякс), Тім Крул (Норвіч, Англія).
- Захисники: Патрік ван Аанголт (Кристал Пелас, Англія), Оуен Вейндал (АЗ), Стефан де Врей (Інтер, Італія), Дейлі Блінд, Юрріен Тімбер (обидва – Аякс), Маттейс де Лігт (Ювентус, Італія), Натан Аке (Манчестер Сіті , Англія), Дензел Дюмфріс (ПСВ), Джоель Велтман (Брайтон, Англія).
- Півзахисники: Френкі де Йонг (Барселона, Іспанія), Джорджиньо Вейналдум (Ліверпуль, Англія), Мартен де Рон (Аталанта, Італія), Деві Классен, Райан Гравенберх (обидва – Аякс), Тен Копмейнерс (АЗ), Донні ван де Бек (Манчестер Юнайтед , Англія).
- Нападники: Мемфіс Депай (Ліон, Франція), Стевен Бергейс (Фейєнорд), Люк де Йонг (Севілья, Іспанія), Доніелл Мален, Коді Гакпо (обидва – ПСВ), Ваут Вегхорст (Вольфсбург, Німеччина), Квінсі Промес (Спартак, Росія).
. #WeTheWave # EURO2020 | @INGnl @Rijkswaterstaat | #FortSintPieter | @GemeenteEde | @Rijksmuseum pic.twitter.com/THoioD3jJ4- OnsOranje (@OnsOranje) May 26, 2021
Перед стартом "Заводний апельсин", як ще називають футбольні Нідерланди, запланував два товариські матчі – проти Шотландії (2 червня) і Грузії (6 червня).
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А 13 червня в Амстердамі Нідерданди зіграють у першому матчі групового турніру Євро-2020 против України.