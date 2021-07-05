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За російський і український прапори карають? Журналіст посміявся над чорним списком Мінкульту

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 16:00
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Російський коментатор Дмитро Губернієв потрапив в число осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України. Колега не хоче повторити його долю
/ Фото: Facebook

Сьогодні стало відомо, що одіозного російського коментатора внесли в чорний список Мінкульту України. 46-річний телеведучий Дмитро Губернієв виявився в переліку з 204 росіян і дуже цим обурився.

Роздавши декілька інтерв'ю на цю тему, він виклав і відеоролик на своїй сторінці в Instagram, записавши полум'яне послання про "братні народи":

"Отже, я в списку осіб, що представляють загрозу для України! Знаю, як люблять українські глядачі мої репортажі, не сумніваюся, народна любов братнього народу викреслить мене з безглуздих списків Мінкульту України! Правда завжди сильніше кривди, нас не розділити.

Це, напевно, за те, що я останні десятиліття підтримував український спорт... Може, за те, що я звертав увагу, що Андрій Шевченко та футболісти збірної України говорять російською? Саме російська мова об'єднувала команду, яка дуже непогано виступила на чемпіонаті Європи. Не сумніваюся, що чудові вболівальники України, які пишуть мені листи, зроблять все, щоб рішення було скасовано і я зміг безперешкодно приїжджати на Україну".

Цікаво, що незабаром на новину відреагував редактор російського сайту "Чемпіонат" Євген Слюсаренко, котрий із іронією занепокоївся, чи не становить він загрозу для нашої країни.

Читайте також про те, що Баюл понесло: "Україні треба дружити з Росією. Рада, що Путін і Байден домовилися".

Дивіться, як в Азербайджані на вулиці поруч повісили футболки збірних України та Росії:

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9
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3
Швейцарія
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4
4
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#
Команда
І
Г
О
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9
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3
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3
1:3
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4
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3
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#
Команда
І
Г
О
1
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9
2
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3
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6
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Україна
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3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
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4
4
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