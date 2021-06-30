Ярмоленко посунув володаря "Золотого м'яча": українець в топі рейтингу Євро-2020

Півзахисник збірної України вийшов на четверте місце в рейтингу кращих футболістів чемпіонату Європи за версією УЄФА, лідирує Кріштіану Роналду

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

31-річний півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко увійшов до четвірки число кращих гравців чемпіонату Європи після матчів 1/8 фіналу. Нагадаємо, що Україна обіграла Швецію, а Ярмоленко відзначився гольовою передачею.

УЄФА, завдяки спеціально створеному алгоритму, що враховує найбільш важливі статистичні дані для гравців кожної позиції, визначає індекс корисності кожного футболіста Євро-2020, оновлюючи показники в режимі реального часу.

На цей момент лідером в цьому рейтингу є форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду, за ним розташовується нападник збірної Чехії Патрік Шик, а замикає трійку кращих представник збірної Німеччини – Робін Госенс. А на четверте місце в рейтингу вдалося піднятися Андрію Ярмоленку, який обійшов володаря "Золотого м'яча"-2018 хорвата Луку Модріча.

У чотирьох зустрічах поточного Євро-2020 на рахунку Ярмоленка два забиті м'ячі і дві результативні передачі.

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