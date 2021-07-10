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Яремчук і Миколенко потрапили під дідівщину

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
10 липня, 16:28
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Під час відпустки після вильоту з чемпіонату Європи футболістів збірної України вирішив поганяти почесний президент львівського Руху Григорій Козловський
Віталій Миколенко і Роман Яремчук
Віталій Миколенко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Футболісти збірної України Роман Яремчук і Віталій Миколенко, котрі після вильоту з Євро відпочивають в турецькому Кемері, вирішили і там потренуватися.

Або, можливо, їх змусили?

Дружина Романа Яремчука Христина опублікувала відео, як її чоловік і Миколенко відтискаються від газону. При цьому навпроти них сидить і підганяє гравців почесний президент львівського клубу Рух Григорій Козловський.

У момент, коли Яремчук зупинився, Козловський владно закликав його продовжити вправу. "Я рахую", – сказав бос Руху.

"Дідівщина", – так підписала це відео у себе в сторіз Христина Яремчук.

Нагадаємо, на Євро-2020 у Миколенка та Яремчука виникла сварка у ході матчу з Австрією (0:1). Яремчук виписав прочухана партнеру після того, як той в потенційно гольовому моменті не зміг дати йому точну передачу. Віталій не змовчав і у відповідь, як можна було прочитати по його губах, відправив форварда Гента на три букви.

Роман Яремчук і Віталій Миколенко
Роман Яремчук і Віталій Миколенко / Фото: Instagram

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Утім, футболісти мало не відразу заграли цю ситуацію. Остаточно ж "сокиру війни" Миколенко і Яремчук закопали після вильоту з турніру, вирішивши провести разом відпустку.

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1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
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І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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