Яремчук і Миколенко потрапили під дідівщину

Під час відпустки після вильоту з чемпіонату Європи футболістів збірної України вирішив поганяти почесний президент львівського Руху Григорій Козловський

Віталій Миколенко і Роман Яремчук / Фото: Reuters

Футболісти збірної України Роман Яремчук і Віталій Миколенко, котрі після вильоту з Євро відпочивають в турецькому Кемері, вирішили і там потренуватися.

Або, можливо, їх змусили?

Дружина Романа Яремчука Христина опублікувала відео, як її чоловік і Миколенко відтискаються від газону. При цьому навпроти них сидить і підганяє гравців почесний президент львівського клубу Рух Григорій Козловський.

У момент, коли Яремчук зупинився, Козловський владно закликав його продовжити вправу. "Я рахую", – сказав бос Руху.

"Дідівщина", – так підписала це відео у себе в сторіз Христина Яремчук.

Нагадаємо, на Євро-2020 у Миколенка та Яремчука виникла сварка у ході матчу з Австрією (0:1). Яремчук виписав прочухана партнеру після того, як той в потенційно гольовому моменті не зміг дати йому точну передачу. Віталій не змовчав і у відповідь, як можна було прочитати по його губах, відправив форварда Гента на три букви.

Роман Яремчук і Віталій Миколенко / Фото: Instagram

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Утім, футболісти мало не відразу заграли цю ситуацію. Остаточно ж "сокиру війни" Миколенко і Яремчук закопали після вильоту з турніру, вирішивши провести разом відпустку.