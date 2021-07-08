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Після скандалу на Євро футболісти збірної України відпочивають разом

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
8 липня, 08:30
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Віталій Миколенко та Роман Яремчук посварилися під час матчу з Австрією, програного з рахунком 0:1, а зараз разом набираються сил перед новим сезоном
Роман Яремчук і Віталій Миколенко
Роман Яремчук і Віталій Миколенко / Фото: Instagram

Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук остаточно заграли конфлікт, який виник у них по ходу матчу Євро-2020 з Австрією 0:1 безпосередньо на полі.

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Тоді Яремчук виписав прочухана Миколенку після того, як лівий захисник Динамо в потенційно гольовому моменті не зміг дати йому точну передачу. Віталій не змовчав і у відповідь, як можна було прочитати по його губах, послав форварда Гента на три букви.

Утім, емоційна сварка не перетворилися на скандал. Футболісти, як засвідчили подальші виступи України на Євро, забули про неї мало не відразу ж. Остаточно ж "сокиру війни" Миколенко і Яремчук закопали після вильоту з турніру, вирішивши провести разом відпустку в турецькому Кемері.

Спільне фото з Яремчуком Миколенко опублікував у себе в інстаграм-сторіз.

Раніше ми писали, що Яремчук у відпустці приручив козла, а його дружина вирушила в майбутнє.

Тим часом Миколенку та іншим динамівцям Луческу скоротив відпустку після Євро.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Середа, 7 липня
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