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Яремчук и Миколенко попали под дедовщину

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
10 июля, 16:28
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Во время отпуска после вылета с чемпионата Европы футболистов сборной Украины решил погонять почетный президент львовского Руха Григорий Козловский
Виталий Миколенко и Роман Яремчук
Виталий Миколенко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Виталий Миколенко, после вылета с Евро отдыхающие в турецком Кемере, решили и там потренироваться.

Или, быть может, их заставили?

Супруга Романа Яремчука Кристина опубликовала видео, как ее муж и Миколенко отжимаются от газона. При этом напротив них сидит и подгоняет игроков почетный президент львовского клуба Рух Григорий Козловский.

В момент, когда Яремчук остановился, Козловский настоятельно призвал его продолжить упражнение. "Я считаю", – сказал босс Руха.

"Дедовщина", – так подписала это видео у себя в сториз Кристина Яремчук.

Напомним, на Евро-2020 у Миколенко и Яремчука возникла размолвка по ходу матча с Австрией (0:1). Яремчук выписал нагоняй партнеру после того, как тот в потенциально голевом моменте не смог дать ему точную передачу. Виталий не смолчал и в ответ, как можно было прочитать по его губам, послал форварда Гента на три буквы.

Роман Яремчук и Виталий Миколенко
Роман Яремчук и Виталий Миколенко / Фото: Instagram

Читайте также: Миколенко рассказал, что показывали в раздевалке сборной во время Евро

Впрочем, футболисты чуть ли не сразу заиграли эту ситуацию. Окончательно же "топор войны" Миколенко и Яремчук зарыли после вылета с турнира, решив провести вместе отпуск.

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