Виліт збірної України на чемпіонат Європи зірвався

Футболісти після матчу з Кіпром змушені затриматися в Харкові через негоду. Уже завтра в Румунії, де наші розташуються, відкривається медіа-центр

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У понеділок українська збірна легко перемогла кіпріотів в товариському матчі. Сьогодні вранці команда Андрія Шевченка мала вилетіти до Румунії, де збирається базуватися під час Євро-2020. Однак різка зміна погоди в Харкові порушила ці плани.

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Як повідомляє сайт Footboom, сильні дощі з градом змусили перенести виліт до Бухареста. За попередньою інформацією, тепер "синьо-жовті" планують вилетіти о 17:00. Правда, поки що злива не припиняється, так що невідомо, чи зможе команда сьогодні покинути Харків. Синоптики очікують поліпшення погоди після 15:00.

Нагадаємо, що два матчі групового етапу наша збірна проведе в Бухаресті. А ось перший, з Нідерландами, – 13 червня в Амстердамі. Так що на стартовий поєдинок українці вирушать вже з Румунії. У другому і третьому турах "синьо-жовті" зіграють 17 та 21 червня з суперниками з Північної Македонії та Австрії відповідно.

Тим часом, Зінченко показав УЗД свого малюка.

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До речі, 9 червня в столиці Румунії почне роботу український медіа-центр, куди будуть заглядати і представники нашої команди.

Дивіться огляд матчу Україна – Кіпр: