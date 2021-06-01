Усього два легіонери: Англія назвала склад на Євро-2020 Поділитися Копіювати лінк

Тренерський штаб пожертвував сімома гравцями задля остаточної заявки на чемпіонат Європи. У складі англійської команди всього два легіонери – обидва представляють дортмундську Боруссію