Усього два легіонери: Англія назвала склад на Євро-2020

Тренерський штаб збірної Англії визначився з остаточною заявкою на Євро-2020. Раніше склад на чемпіонат Європи назвав Андрій Шевченко, відсіявши з команди п'ятьох гравців.
Головний тренер англійців Гарет Саутгейт відчепив від чемпіонату Європи сімох гравців – крім травмованого Мейсона Грінвуда поза заявкою опинилися Аарон Ремсдейл, Бен Годфрі, Бен Вайт, Джессі Лінгард, Джеймс Ворд-Проуз, Оллі Воткінс, повідомляє сайт УЄФА.
Воротарі: Дін Гендерсон (Манчестер Юнайтед), Сем Джонстон (Вест Бромвіч), Джордан Пікфорд (Евертон)
Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Бен Чілуелл (Челсі), Конор Коуді (Вулвергемптон), Ріс Джеймс (Челсі), Гаррі Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мінгс (Астон Вілла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Кіран Тріпп'єр (Атлетико), Кайл Вокер (Манчестер Сіті)
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Д, Німеччина), Джордан Гендерсон (Ліверпуль), Мейсон Маунт (Челсі), Калвін Філліпс (Лідс), Деклан Райс (Вест Гем)
Нападники: Домінік Калверт-Левін (Евертон), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Джек Гріліш (Астон Вілла), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссія Д, Німеччина), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті).