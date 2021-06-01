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Всего два легионера: Англия назвала состав на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июня, 21:05
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Тренерский штаб пожертвовал семерыми игроками ради окончательной заявки на чемпионат Европы. В составе английской команды всего два легионера – оба представляют дортмундскую Боруссию
В Англии определились с составом сборной на чемпионат Европы
В Англии определились с составом сборной на чемпионат Европы / Фото: AFP

Тренерский штаб сборной Англии определился с окончательной заявкой на Евро-2020. Ранее состав на чемпионат Европы назвал Андрей Шевченко, отсеяв из команды пятерых игроков.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт отцепил от чемпионата Европы семерых игроков – помимо травмированного Мейсона Гринвуда вне заявки оказались Аарон Рэмсдейл, Бен Годфри, Бен Уайт, Джесси Лингард, Джеймс Уорд-Проуз, Олли Уоткинс, сообщает сайт УЕФА.

Вратари: Дин Хендерсон (Манчестер Юнайтед), Сэм Джонстон (Вест Бромвич), Джордан Пикфорд (Эвертон)

Защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Бен Чилуэлл (Челси), Конор Коуди (Вулверхэмптон), Рис Джеймс (Челси), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Атлетико), Кайл Уокер (Манчестер Сити)

В тренде

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Д, Германия), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Мейсон Маунт (Челси), Калвин Филлипс (Лидс), Деклан Райс (Вест Хэм)

Нападающие: Доминик Калверт-Левин (Эвертон), Фил Фоден (Манчестер Сити), Джек Грилиш (Астон Вилла), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссия Д, Германия), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

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