Всего два легионера: Англия назвала состав на Евро-2020 Поделиться Копировать ссылку

Тренерский штаб пожертвовал семерыми игроками ради окончательной заявки на чемпионат Европы. В составе английской команды всего два легионера – оба представляют дортмундскую Боруссию