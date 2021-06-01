Шевченко назвал окончательный состав сборной Украины на Евро-2020 Поделиться Копировать ссылку

Тренерский штаб национальной команды отсеял пятерых игроков, присутствующих в расширенном списке. Больше всего не повезло Динамо – у них минус два представителя на Евро-2020