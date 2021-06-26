26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 1’
Італія 0
Австрія 0
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
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Євро-2020

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Воротарі Данії та Уельсу увійшли в історію чемпіонатів Європи

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 червня, 21:36
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Каспер Шмейхель і Денні Уорд стали першими воротарями одного клубу, які зіграли один проти одного в матчі континентальної першості
Шмейхель та Уорд: різний настрій після матчу
Шмейхель та Уорд: різний настрій після матчу / Фото: Getty Images

Збірні Уельсу і Данії відкрили плей-офф Євро-2020. І в цьому поєдинку відбулася унікальна ситуація.

За обидві команди грали голкіпери, що представляють один клуб – Лестер: Каспер Шмейхель захищав ворота Данії, Денні Уорд – стояв в "рамці" Уельсу. Таке трапилося вперше в історії чемпіонатів Європи.

Основний голкіпер Лестера Шмейхель довів, чому він вважається кращим в команді. Відстояв на нуль. А ось його візаві чотири рази діставав м'ячі з сітки власних воріт. Данія перемогла – 4:0.

Уельс їде додому, а Данія може готуватися до поїздки в Баку. Саме там 3 липня данці зіграють в чвертьфіналі з переможцем пари Нідерланди – Чехія (27 червня). Плей-офф Євро-2020 стартував: що потрібно знати про матчах на виліт.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:4
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
19:00
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22:00
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