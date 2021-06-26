Воротарі Данії та Уельсу увійшли в історію чемпіонатів Європи

Каспер Шмейхель і Денні Уорд стали першими воротарями одного клубу, які зіграли один проти одного в матчі континентальної першості

Шмейхель та Уорд: різний настрій після матчу / Фото: Getty Images

Збірні Уельсу і Данії відкрили плей-офф Євро-2020. І в цьому поєдинку відбулася унікальна ситуація.

За обидві команди грали голкіпери, що представляють один клуб – Лестер: Каспер Шмейхель захищав ворота Данії, Денні Уорд – стояв в "рамці" Уельсу. Таке трапилося вперше в історії чемпіонатів Європи.

Основний голкіпер Лестера Шмейхель довів, чому він вважається кращим в команді. Відстояв на нуль. А ось його візаві чотири рази діставав м'ячі з сітки власних воріт. Данія перемогла – 4:0.

Уельс їде додому, а Данія може готуватися до поїздки в Баку. Саме там 3 липня данці зіграють в чвертьфіналі з переможцем пари Нідерланди – Чехія (27 червня). Плей-офф Євро-2020 стартував: що потрібно знати про матчах на виліт.