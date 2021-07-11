У грі Англії на Євро-2020 знайшли слід Лобановського

Колишній нападаючий збірної України Олег Венглинський зізнався, що в фіналі Євро-2020 буде вболівати за збірну Англії, адже гра команди Гарета Саутгейта нагадує йому футбол часів Лобановського. Трансляція Італія – Англія є на нашому сайті.
Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020
"Я буду вболівати за збірну Англії. Англійці – це натиск, міць, відмінна флангова гра, що дуже нагадує мені забутий вже футбол у виконанні Динамо часів Валерія Лобановського. Мені така гра імпонує.
Чекаю також класного матчу від Кейна, у якого є унікальний шанс забити у фіналі і встати в один ряд з Ширером і Лінекером, і нарешті взяти трофей. Взагалі, у збірній Англії просто божевільна мотивація – виграти перший трофей з 1966 року!", – сказав Венглинський в інтерв'ю zbirna.com.
Проте, колишній нападник не бачить явного фаворита в фінальному поєдинку і не виключає, що в визначення переможця може втрутитися везіння.
"Швидше за все, все вирішить один гол. Не виключено, що в справу втрутиться і везіння, адже в фінальному поєдинку зустрінуться дві найкращі збірні цьогорічного чемпіонату Європи", – додав Венглинський.