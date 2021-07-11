У грі Англії на Євро-2020 знайшли слід Лобановського

Олег Венглинський буде вболівати за збірну Англії, але не поспішає прогнозувати переможця Євро-2020. У англійців буде божевільна мотивація – виграти перший трофей з 1966 року

Венглинський побачив у грі збірної України футбол Лобановського / Фото: Reuters

Колишній нападаючий збірної України Олег Венглинський зізнався, що в фіналі Євро-2020 буде вболівати за збірну Англії, адже гра команди Гарета Саутгейта нагадує йому футбол часів Лобановського. Трансляція Італія – Англія є на нашому сайті.

Італія – Англія: де і коли дивитися фінал Євро-2020

"Я буду вболівати за збірну Англії. Англійці – це натиск, міць, відмінна флангова гра, що дуже нагадує мені забутий вже футбол у виконанні Динамо часів Валерія Лобановського. Мені така гра імпонує. Чекаю також класного матчу від Кейна, у якого є унікальний шанс забити у фіналі і встати в один ряд з Ширером і Лінекером, і нарешті взяти трофей. Взагалі, у збірній Англії просто божевільна мотивація – виграти перший трофей з 1966 року!", – сказав Венглинський в інтерв'ю zbirna.com.

Проте, колишній нападник не бачить явного фаворита в фінальному поєдинку і не виключає, що в визначення переможця може втрутитися везіння.