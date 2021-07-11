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Англия --
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Заря --
Аланьяспор --
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В игре Англии на Евро-2020 нашли след Лобановского

Александр Трикиша Александр Трикиша
11 июля, 17:25
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Олег Венглинский будет болеть за сборную Англии, но не спешит прогнозировать победителя Евро-2020. У англичан будет сумасшедшая мотивация – выиграть первый трофей с 1966 года
Венглинский увидел в игре сборной Англии футбол Лобановского
Венглинский увидел в игре сборной Англии футбол Лобановского / Фото: Reuters

Бывший нападающий сборной Украины Олег Венглинский признался, что в финале Евро-2020 будет болеть за сборную Англии, ведь игра команды Гарета Саутгейта напоминает ему футбол времен Лобановского. Трансляция Италия – Англия есть на нашем сайте.

Италия – Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020

"Я буду болеть за сборную Англии. Англичане – это напор, мощь, отличная фланговая игра, что очень напоминает мне забытый уже футбол в исполнении Динамо времен Валерия Лобановского. Мне такая игра импонирует.

Жду также классного матча от Кейна, у которого есть уникальный шанс забить в финале и встать в один ряд с Ширером и Линекером, и наконец-то взять трофей. Вообще, у сборной Англии просто сумасшедшая мотивация – выиграть первый трофей с 1966 года!", – сказал Венглинский в интервью zbirna.com.

Тем не менее, бывший нападающий не видит явного фаворита в финальном поединке и не исключает, что в определение победителя может вмешаться везение.

"Скорее всего, все решит один гол. Не исключено, что в дело вмешается и везение, ведь в финальном поединке встретятся две лучшие сборные нынешнего чемпионата Европы", – добавил Венглинский.

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Швейцария
3
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4
4
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9
2
Дания
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3
4
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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И
Г
О
1
Швеция
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7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
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2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
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4
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