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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Україна назвала остаточний склад на Євро-2020. А можуть бути зміни?

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 червня, 21:36
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У разі травми або зараження коронавірусом в складі учасників Євро-2020 можуть бути зміни аж до старту турніру. А воротарів можна змінювати протягом усього Євро
Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

Сьогодні тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком визначився з остаточною заявкою на Євро-2020. Проте, зміни в складі ще можуть бути. Що говорить регламент УЄФА?

  • Після того, як заявки подані, можливі необмежені заміни до першого матчу в разі серйозної травми або хвороби (включаючи COVID-19 або "тісний контакт" в разі позитивного результату).
  • Воротарі можуть бути замінені протягом усього турніру в разі травми, навіть якщо один або двоє воротарів в команді все ще доступні. У заявці на чемпіонат Європи має бути не менше трьох голкіперів.
  • Замінений гравець не може бути повторно доданий в заявку. Це стосується гравців з остаточного списку, а не тих, хто знаходився в розширеному, тому Україна в разі форс-мажору може розраховувати на будь-якого здорового гравця.
  • На Євро-2020 список гравців було розширено з 23 до 26 учасників. На такий крок УЄФА пішов, щоб уникнути травм у гравців після виснажливого пост-ковідного сезону, а також убезпечити команди від несподіваного спалаху коронавірусу і подальшого дефіциту футболістів.

Євро-2020 стартує 11 червня. Україна на груповому етапі проведе матчі проти Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).

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