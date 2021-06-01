Україна назвала остаточний склад на Євро-2020. А можуть бути зміни?

У разі травми або зараження коронавірусом в складі учасників Євро-2020 можуть бути зміни аж до старту турніру. А воротарів можна змінювати протягом усього Євро

Збірна України / Фото: Reuters

Сьогодні тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком визначився з остаточною заявкою на Євро-2020. Проте, зміни в складі ще можуть бути. Що говорить регламент УЄФА?

Після того, як заявки подані, можливі необмежені заміни до першого матчу в разі серйозної травми або хвороби (включаючи COVID-19 або "тісний контакт" в разі позитивного результату).

в разі серйозної травми або хвороби (включаючи COVID-19 або "тісний контакт" в разі позитивного результату). Воротарі можуть бути замінені протягом усього турніру в разі травми, навіть якщо один або двоє воротарів в команді все ще доступні. У заявці на чемпіонат Європи має бути не менше трьох голкіперів.

в разі травми, навіть якщо один або двоє воротарів в команді все ще доступні. У заявці на чемпіонат Європи має бути не менше трьох голкіперів. Замінений гравець не може бути повторно доданий в заявку . Це стосується гравців з остаточного списку, а не тих, хто знаходився в розширеному, тому Україна в разі форс-мажору може розраховувати на будь-якого здорового гравця.

. Це стосується гравців з остаточного списку, а не тих, хто знаходився в розширеному, тому Україна в разі форс-мажору може розраховувати на будь-якого здорового гравця. На Євро-2020 список гравців було розширено з 23 до 26 учасників. На такий крок УЄФА пішов, щоб уникнути травм у гравців після виснажливого пост-ковідного сезону, а також убезпечити команди від несподіваного спалаху коронавірусу і подальшого дефіциту футболістів.

Євро-2020 стартує 11 червня. Україна на груповому етапі проведе матчі проти Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).