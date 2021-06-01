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Украина назвала окончательный состав на Евро-2020. А могут быть изменения?

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июня, 21:36
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В случае травмы или заражения коронавирусом в составе участников Евро-2020 могут быть изменения вплоть до старта турнира. А вратарей можно менять на протяжении всего Евро
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Сегодня тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с окончательной заявкой на Евро-2020. Тем не менее, изменения в составе еще могут быть. Что говорит регламент УЕФА?

  • После того, как заявки поданы, возможны неограниченные замены до первого матча в случае серьезной травмы или болезни (включая COVID-19 или "тесный контакт" в случае положительного результата).
  • Вратари могут быть заменены на протяжении всего турнира в случае травмы, даже если один или два вратарей в команде все еще доступны. В заявке на чемпионат Европы должно быть не менее трех голкиперов.
  • Замененный игрок не может быть повторно добавлен в заявку. Это касается игроков из окончательного списка, а не тех, кто находился в расширенном, поэтому Украина в случае форс-мажора может рассчитывать на любого здорового игрока.
  • На Евро-2020 список игроков был расширен с 23 до 26 участников. На такой шаг УЕФА пошел, чтобы избежать травм у игроков после изнурительного пост-ковидного сезона, а также обезопасить команды от неожиданной вспышки коронавируса и последующего дефицита футболистов.

Евро-2020 стартует 11 июня. Украина на групповом этапе проведет матчи против Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

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