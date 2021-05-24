В основного гравця збірної України виявили хронічну травму

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко має хронічні проблеми з хрящем в коліні, які не можна виправити штучно. Вчора він отримав травму

Тарас Степаненко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Неприємний епізод трапився у неділю в товариському матчі збірних України та Бахрейну. 31-річний хавбек "синьо-жовтих" Тарас Степаненко отримав удар по коліну й був замінений у перерві. Наскільки все серйозно і чи зможе зіграти на Євро футболіст основного складу, котрий краще за всіх відбирає м'ячі, поки що неясно.

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Тим часом, на YouTube-каналі Та Те Таке розповіли, що саме турбує півзахисника:

"Участь Степаненко в чемпіонаті Європи давно була під питанням. Нам вдалося з'ясувати, що у Тараса проблема з хрящем в коліні. Це дуже погана історія, оскільки хвороба може спіткати людину в будь-який момент – і в один рік, і в 98. Біда для футболіста в тому, що цей хрящ штучно не можна нарощувати. Включається таймер, який цокає і відраховує, скільки тобі залишилося грати у великому футболі. З цим можна грати, але не довго і не інтенсивно. Ця хвороба скоротила кар'єру Віталію Віценцю і не дає спокою Максиму Малишеву. Лише Олег Блохін зізнався, що грав з нею 10 років, але супермен у нас один".

Офіційні джерела поки що ніяк не коментують чергове пошкодження гравця збірної.

Раніше Степаненко віддав свого сина в Міжнародну французьку школу.

Згадаймо, як Тарас забивав за Шахтар у чемпіонаті України: