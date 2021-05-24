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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

У основного игрока сборной Украины обнаружили хроническую травму

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 мая, 18:47
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Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко имеет хронические проблемы с хрящем в колене, которые нельзя исправить искусственно. Вчера он получил травму
Тарас Степаненко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Тарас Степаненко. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Неприятный эпизод случился в воскресенье в товарищеском матче сборных Украины и Бахрейна. 31-летний хавбек "сине-желтых" Тарас Степаненко получил удар по колену и был заменен в перерыве. Насколько все серьезно и сможет ли сыграть на Евро футболист основного состава, лучше всех отбирающий мячи, пока что неясно.

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Между тем, на YouTube-канале Та То Таке рассказали, что именно тревожит полузащитника:

"Участие Степаненко в чемпионате Европы давно было под вопросом. Нам удалось выяснить, что у Тараса проблема с хрящом в колене. Это очень плохая история, поскольку болезнь может настигнуть человека в любой момент – и в год, и в 98 лет.

Беда для футболиста в том, что этот хрящ искусственно не наращивается. Включается таймер, который тикает и отсчитывает, сколько тебе осталось играть в большом футболе. С этим можно играть, но не долго и не интенсивно. Эта болезнь сократила карьеру Виталию Виценцу и не дает покоя Максиму Малышеву. Лишь Олег Блохин признавался, что играл с ней 10 лет, но супермен у нас один".

Официальные источники пока что никак не комментируют очередное повреждение игрока сборной.

Ранее Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу.

Вспомним, как Тарас забивал за Шахтер в чемпионате Украины:

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