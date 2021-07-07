7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
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Шахтар --
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Євро-2020

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Стрім Англія – Данія. Дивимося півфінал Євро-2020 разом

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 липня, 17:00
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Англія і Данія розіграють між собою останню путівку до фіналу Євро-2020, де їх чекає вже збірна Італії, яка в серії пенальті обіграла Іспанію
У Англії перевага - вона грає вдома
У Англії перевага - вона грає вдома

У середу, 7 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться другий півфінал Євро-2020. Зустрічаються збірні Англії і Данії. Здається парадоксом, але англійці ніколи не грали у фіналах континентальних першостей. А ось скромніша в футбольному плані Данія перемагала на Євро-1992. І зараз не проти повторити свій успіх. Матч розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція матчу Англія – Данія вже йде на нашому сайті.

Крім цього, ми проведемо стрім матчу Англія на нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Нагадаємо, що один фіналіст вже відомий. Це збірна Італії. Вчора італійці в серії післяматчевих пенальті обіграли Іспанію.

Італія вже тричі грала у фіналах чемпіонатів Європи. 1968 року перемогла Югославію (1:1 і 2:0), а потім двічі програла: на Євро-2000 – Франції в додатковий час (1:2), на Євро-2012 – Іспанії (0:4).

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