Стрім Англія – Данія. Дивимося півфінал Євро-2020 разом

Англія і Данія розіграють між собою останню путівку до фіналу Євро-2020, де їх чекає вже збірна Італії, яка в серії пенальті обіграла Іспанію

У Англії перевага - вона грає вдома

У середу, 7 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться другий півфінал Євро-2020. Зустрічаються збірні Англії і Данії. Здається парадоксом, але англійці ніколи не грали у фіналах континентальних першостей. А ось скромніша в футбольному плані Данія перемагала на Євро-1992. І зараз не проти повторити свій успіх. Матч розпочнеться о 22:00. Онлайн-трансляція матчу Англія – Данія вже йде на нашому сайті.

Крім цього, ми проведемо стрім матчу Англія на нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.

Нагадаємо, що один фіналіст вже відомий. Це збірна Італії. Вчора італійці в серії післяматчевих пенальті обіграли Іспанію.

Італія вже тричі грала у фіналах чемпіонатів Європи. 1968 року перемогла Югославію (1:1 і 2:0), а потім двічі програла: на Євро-2000 – Франції в додатковий час (1:2), на Євро-2012 – Іспанії (0:4).