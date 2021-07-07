7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
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Евро-2020

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Стрим Англия – Дания. Смотрим полуфинал Евро-2020 вместе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
7 июля, 17:00
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Англия и Дания разыграют между собой последнюю путевку в финал Евро-2020, где их ждет уже сборная Италии, которая в серии пенальти обыграла Испанию
У Англии преимущество - она играют дома
У Англии преимущество - она играют дома

В среду, 7 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится второй полуфинал Евро-2020. Встречаются сборные Англии и Дании. Кажется парадоксом, но англичане никогда не играли в финалах континентальных первенств. А вот более скромная в футбольном плане Дания побеждала на Евро-1992. И сейчас не прочь повторить свой успех. Матч начнется в 22:00. Онлайн-трансляция матча Англия – Дания уже идет на нашем сайте.

Кроме этого, мы проведем стрим матча Англия на нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

Напомним, что один финалист уже известен. Это сборная Италии. Вчера итальянцы в серии послематчевых пенальти обыграли Испанию.

Италия уже трижды играла в финалах чемпионатов Европы. В 1968 году победила Югославию (1:1 и 2:0), а потом дважды проиграла: на Евро-2000 – Франции в дополнительное время (1:2), на Евро-2012 – Испании (0:4).

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 7 июля
22:00
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