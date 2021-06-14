Шотландія – Чехія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

У поєдинку групи D, який відбудеться 14 червня в Глазго, коментатор Кирило Круторогов схиляється до нічиєї або мінімальної перемоги одного з суперників

Збірна Чехії з футболу / Фото: Reuters

У понеділок, 14 червня, в Глазго відбудеться матч стартового туру групи D чемпіонату Європи Шотландія – Чехія. Початок – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Шотландія – Чехія доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на гру від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

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ШОТЛАНДІЯ – ЧЕХІЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Дві команди, які можуть стати "темними конячками" турніру. Чехи не пропустили жодного Євро з 1996 року. І стабільно чергують виходи до плей-оф з невиходами з групи. П'ять років тому не вийшли... Шотландці візьмуть участь в цьому турнірі втретє і вперше за 15 років. Груповий раунд вони не долали, в своїх стартових матчах раніше ніколи не забивали.

Ці команди двічі зустрічалися восени 2020-го в рамках Ліги націй, обидва рази перемогли британці. Хоча загалом між ними паритет – по чотири перемоги і одна нічия. У складі шотландців виокремлюємо капітана Енді Робертсона з Ліверпуля, Скотта Мактомінея з МЮ і Джона Макгіна з Астон Вілли. У чехів, звісно, заслуговує на увагу хавбек Вест Гема Томаш Соучек, форвард Баєра Патрік Шик і захисник Гоффенгайма Павло Кадержабек. Хоча, однозначно, у обох команд рівні і цікаві склади і свої козирі у кожної.

Поки що складно собі уявити, чого зможуть досягти ці команди на Євро. Вони максимально непередбачувані. В їхньому стартовому матчі чекаю ТМ 2,5, схиляюся до нічиєї 1:1 або 0:0, але допускаю і перемогу будь-якої з них з одним забитим голом. До речі, на користь шотландців може виявитися домашній стадіон в Глазго, де і відбудеться поєдинок.

Збірна Чехії перед грою. Фото – Reuters

Тим часом букмекери FAVBET вважають невеликими фаворитами зустрічі шотландців. Коефіцієнт на їхню перемогу – 2.72, на успіх Чехії – 3.05, на нічию – 3.00.

Нагадаємо, що вчора в цій групі Англія обіграла Хорватію.