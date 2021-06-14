14 червня 16:00 Трансляція
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Шотландія – Чехія: прогноз коментатора на матч Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
14 червня, 14:36
Копіювати лінк
У поєдинку групи D, який відбудеться 14 червня в Глазго, коментатор Кирило Круторогов схиляється до нічиєї або мінімальної перемоги одного з суперників
Збірна Чехії з футболу
Збірна Чехії з футболу / Фото: Reuters

У понеділок, 14 червня, в Глазго відбудеться матч стартового туру групи D чемпіонату Європи Шотландія – Чехія. Початок – о 16:00 за київським часом. Онлайн-трансляція Шотландія – Чехія доступна на нашому сайті. До вашої уваги – прогноз на гру від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Шотландія – Чехія: де і о котрій дивитися матч Євро-2020

ШОТЛАНДІЯ – ЧЕХІЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Дві команди, які можуть стати "темними конячками" турніру. Чехи не пропустили жодного Євро з 1996 року. І стабільно чергують виходи до плей-оф з невиходами з групи. П'ять років тому не вийшли... Шотландці візьмуть участь в цьому турнірі втретє і вперше за 15 років. Груповий раунд вони не долали, в своїх стартових матчах раніше ніколи не забивали.

Ці команди двічі зустрічалися восени 2020-го в рамках Ліги націй, обидва рази перемогли британці. Хоча загалом між ними паритет – по чотири перемоги і одна нічия. У складі шотландців виокремлюємо капітана Енді Робертсона з Ліверпуля, Скотта Мактомінея з МЮ і Джона Макгіна з Астон Вілли. У чехів, звісно, заслуговує на увагу хавбек Вест Гема Томаш Соучек, форвард Баєра Патрік Шик і захисник Гоффенгайма Павло Кадержабек. Хоча, однозначно, у обох команд рівні і цікаві склади і свої козирі у кожної.

Поки що складно собі уявити, чого зможуть досягти ці команди на Євро. Вони максимально непередбачувані. В їхньому стартовому матчі чекаю ТМ 2,5, схиляюся до нічиєї 1:1 або 0:0, але допускаю і перемогу будь-якої з них з одним забитим голом. До речі, на користь шотландців може виявитися домашній стадіон в Глазго, де і відбудеться поєдинок.

Збірна Чехії перед грою. Фото – Reuters

Тим часом букмекери FAVBET вважають невеликими фаворитами зустрічі шотландців. Коефіцієнт на їхню перемогу – 2.72, на успіх Чехії – 3.05, на нічию – 3.00.

Нагадаємо, що вчора в цій групі Англія обіграла Хорватію.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Вівторок, 15 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Україна
Середа, 16 червня
16:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти