14 июня 16:00 Трансляция
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Шотландия – Чехия: прогноз комментатора на матч Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
14 июня, 14:36
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В поединке группы D, который состоится 14 июня в Глазго, комментатор Кирилл Круторогов склоняется к ничьей либо минимальной победе одного из соперников
Сборная Чехии по футболу
Сборная Чехии по футболу / Фото: Reuters

В понедельник, 14 июня, в Глазго состоится матч стартового тура группы D чемпионата Европы Шотландия – Чехия. Начало – в 16:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Шотландия – Чехия доступна на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на игру от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Шотландия – Чехия: где и во сколько смотреть матч Евро-2020

ШОТЛАНДИЯ – ЧЕХИЯ. ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Две команды, которые могут стать "темными лошадками" турнира. Чехи не пропустили ни одного Евро с 1996 года. И стабильно чередуют выходы в плей-офф с невыходами из группы. Пять лет назад не вышли… Шотландцы примут участие в этом турнире в третий раз и впервые за 15 лет. Групповой раунд они не преодолевали, в своих стартовых матчах ранее никогда не забивали.

Эти команды дважды встречались осенью 2020-го в рамках Лиги наций, и оба раза победили британцы. Хотя в целом между ними паритет – по четыре победы и одна ничья. В составе шотландцев выделяем капитана Энди Робертсона из Ливерпуля, Скотта Мактоминея из МЮ и Джона Макгина из Астон Виллы. У чехов, конечно, стоит внимания хавбек Вест Хэма Томаш Соучек, форвард Байера Патрик Шик и защитник Хоффенхайма Павел Кадержабек. Хотя, однозначно, у обеих команд ровные и интересные составы и свои козыри у каждой.

Пока что сложно себе представить, чего смогут достичь эти команды на Евро. Они максимально непредсказуемы. В их стартовом матче жду ТМ 2,5, склоняюсь к ничьей 1:1 или 0:0, но допускаю и победу любой из них с одним забитым голом. Кстати, в пользу шотландцев может оказаться домашний стадион в Глазго, где и пройдет поединок.

Сборная Чехии перед игрой. Фото – Reuters

Тем временем букмекеры FAVBET считают небольшими фаворитами встречи шотландцев. Коэффициент на их победу – 2.72, на успех Чехии – 3.05, на ничью – 3.00.

Напомним, что вчера в этой группе Англия обыграла Хорватию.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 14 июня
16:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Вторник, 15 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Украина
Среда, 16 июня
16:00
Смотри на:
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