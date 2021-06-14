Шотландія – Чехія: де і о котрій дивитися матч Євро-2020

Поєдинок команд групи D пройде в Глазго, за протистоянням шотландських і чеських футболістів можна стежити як по ТВ, так і в інтернеті

Чехи приїхали в гості до шотландців. Фото twitter.com/ceskarepre_cz

Сьогодні о 16:00 за київським часом в Глазго почнеться матч першого туру групового етапу Євро-2020 між збірними Шотландії та Чехії. Ці команди виступають у групі D.

Де дивитися матч Шотландія – Чехія:

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Нагадаємо, що в цій групі один поєдинок вже завершився. Збірна Англії на "Вемблі" мінімально обіграла Хорватію. Дивіться, як це було:

До речі, на нашому сайті проходить конкурс Міс Євро! Ви можете підтримати представниць Шотландії та Чехії, проголосувавши за них.

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