Шотландія – Чехія: де і о котрій дивитися матч Євро-2020

Сьогодні о 16:00 за київським часом в Глазго почнеться матч першого туру групового етапу Євро-2020 між збірними Шотландії та Чехії. Ці команди виступають у групі D.
Де дивитися матч Шотландія – Чехія:
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Нагадаємо, що в цій групі один поєдинок вже завершився. Збірна Англії на "Вемблі" мінімально обіграла Хорватію. Дивіться, як це було:
До речі, на нашому сайті проходить конкурс Міс Євро! Ви можете підтримати представниць Шотландії та Чехії, проголосувавши за них.
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