Північна Македонія – Нідерланди: де дивитися матч одного з фаворитів Євро-2020

Команди закривають груповий етап в квартеті С, чому чого балканці залишають турнір, а команда Франка де Бура виходить в плей-офф з першого місця

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У квартеті, де виступає збірна України, один з матчів вже не має турнірного значення. Власне, в цьому його особливість і привабливість. На нашому сайті можна читати онлайн Північна Македонія – Нідерланди. Аутсайдери можуть діяти розкуто і спробувати грюкнути дверима. "Помаранчеві" ж явно зроблять кілька змін у складі, і невідомо, як це відіб'ється на їхніх діях.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. На українському телебаченні в прямому ефірі її покаже телеканал "Футбол 1". Старт трансляції – о 18:50. Також її можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV. У повторі гра вийде в ефір у вівторок о 11:40 на "Футбол 1" і о 18:10 на "Футбол 2".

Ми також ведемо Україна – Австрія онлайн.

Цікаво, що напередодні тренерський штаб Франка де Бура вирішив урізноманітнити заняття і організував для команди велопрогулянку. Турнірна ситуація у групі і загальний настрій в команді дозволяє трохи розслабитися.

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