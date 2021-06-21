21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Північна Македонія – Нідерланди: де дивитися матч одного з фаворитів Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
21 червня, 12:29
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Команди закривають груповий етап в квартеті С, чому чого балканці залишають турнір, а команда Франка де Бура виходить в плей-офф з першого місця
/ Фото: Reuters

У квартеті, де виступає збірна України, один з матчів вже не має турнірного значення. Власне, в цьому його особливість і привабливість. На нашому сайті можна читати онлайн Північна Македонія – Нідерланди. Аутсайдери можуть діяти розкуто і спробувати грюкнути дверима. "Помаранчеві" ж явно зроблять кілька змін у складі, і невідомо, як це відіб'ється на їхніх діях.

Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. На українському телебаченні в прямому ефірі її покаже телеканал "Футбол 1". Старт трансляції – о 18:50. Також її можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV. У повторі гра вийде в ефір у вівторок о 11:40 на "Футбол 1" і о 18:10 на "Футбол 2".

Ми також ведемо Україна – Австрія онлайн.

Цікаво, що напередодні тренерський штаб Франка де Бура вирішив урізноманітнити заняття і організував для команди велопрогулянку. Турнірна ситуація у групі і загальний настрій в команді дозволяє трохи розслабитися.

Дізнайтеся, чому Україні потрібно потрапити на Італію, яку на Євро-2020 все бояться.

Дивіться, як Нідерланди обіграли Австрію

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
19:00
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19:00
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Вівторок, 22 червня
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