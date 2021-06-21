Північна Македонія – Нідерланди: онлайн матчу суперників України на Євро

Зустріч лідера і аутсайдера групи С на стадіоні імені Йохана Кройфа в Амстердамі вже не має турнірного значення

У понеділок завершується попередній етап для команд квартету С, де виступають наші футболісти. На нашому сайті стартував онлайн Україна – Австрія. Одночасно, о 19:00, стартує і другий поєдинок – між збірні Нідерландів і Північної Македонії.

Ми ведемо онлайн-трансляцію з цікавими фото і відео найкращих моментів, оперативними коментарями і статистикою.

Онлайн Північна Македонія – Нідерланди

Положення перед останнім туром. Підопічні Франка де Бура після двох перемог забезпечили собі перше місце в групі і тепер можуть поекспериментувати зі складом. Для дебютантів же фінальної частини ЧЄ ця гра стане важливою в плані престижу і самоствердження.

Особисті зустрічі. Суперники чотири рази зіграли між собою в цьому столітті. Що цікаво, зустрічалися вони тільки у відбіркових турнірах чемпіонату світу. Причому, Нідерланди двічі не змогли обіграти андердога в кампанії перед ЧС-2006. А перед наступним "мундіалем" "помаранчеві" вже зламали македонців.

Де дивитися. На українському ТБ зустріч покаже телеканал "Футбол 1". Старт прямого ефіру – о 18:50. Також її можна дивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET однозначним фаворитом вважає нідерландців. Коефіцієнт на їх перемогу – 1.30, на гостей з Балкан – 11.00, на нічию – 6.00. Очікується, що суперники заб'ють три м'ячі, але найімовірнішим залишається рахунок 2:0 (коеф. – 5.60) на користь фаворита.

Читайте також: Як Україні грати проти Австрії, щоб не потрапити на Італію.

Дивіться, як українці виграли у команди Північної Македонії: