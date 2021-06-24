Перестрілка Роналду і Бензема вивели Францію і Португалію в плей-офф

Франція і Португалія видали бойову нічию на фініші групового етапу чемпіонату Європи і синхронно вийшли в плей-офф турніру. Сьогодні забивали тільки Бензема і Роналду

Карім Бензема і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Збірні Франції та Португалії влаштували справжні гойдалки в заключному матчі групового етапу Євро-2020. Ситуація в турнірній таблиці кардинально змінювалася з кожним забитим м'ячем. Ми вели онлайн матчу Франція – Португалія.

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Португалія відкрила рахунок і вийшла на перше місце в групі F. Франція зрівняла, потім вийшла вперед, відправивши португальців на останнє місце, адже в цей час в паралельному матчі Угорщина обігрувала Німеччину.

Португальці так просто здаватися не збиралися і зрівняли рахунок. А в паралельному матчі Німеччина відігралася, повернувшись на другий рядок. Лише після рахунку 2:2 команди трохи заспокоїлися і вирішили більше не ризикувати.

Цікаво, що сьогодні відзначалися тільки два гравці – по дублю на свій рахунок записали колишні партнери по Реалу Карім Бензема і Кріштіану Роналду. Француз відзначився вперше з 2015 року, а португалець наздогнав Алі Даеї в списку кращих бомбардирів збірних. На його рахунку тепер 109 голів за Португалію!

Франція вийшла в 1/8 фіналу з першого місця і зіграє там зі Швейцарією, Німеччина вийшла на Англію, а Португалія зустрінеться з Бельгією.